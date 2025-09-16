Еще в 39 дворах в Люберцах обновят асфальтовое покрытие до конца сезона

Во дворах в городском округе Люберцы завершаются работы по замене асфальтового покрытия. Всего до конца сезона благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева приведут в порядок 39 локаций.

Глава Люберец Владимир Волков и активные жители поселка Томилино проверили качество выполненных работ по нескольким адресам. Они обошли территории у домов № 7, № 8, № 9, № 11 и № 13 на Пионерской улице, рядом с домами № 41, № 47, № 49, а также № 20 А, № 20 Б, № 24, № 26, № 28 и № 30 на улице Гоголя.

Во время выездных администраций местные жители уже просили привести в порядок эти локации. Они поблагодарили Владимира Волкова за обновление дворов, но отметили, что все еще остаются сложности с отведением воды после осадков.

«В кратчайшие сроки подрядная организация выполнит необходимые работы», — заключил руководитель муниципалитета.

Отметим, что у дома № 49 по улице Гоголя модернизируют детские площадки и устанавливают воркаут-комплекс. Все работы планируют выполнить до 30 сентября.

Всего в этом сезоне в муниципалитете обновят и установят 37 детских игровых площадок. С их полным перечнем можно ознакомиться на сайте по ссылке.