Еще тысячу заявок на выплату к юбилею брака подали онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья, которые прожили в браке свыше пяти десятилетий, могут получить единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Оформить ее можно на сайте государственных услуг.

Выплата, которая не зависит от уровня дохода, положена супружеским парам, которые прожили в зарегистрированном браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет.

Заявку в течение года с момента юбилея могут подать как сами муж и жена, так и их представители.

Сервис размещен на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» – «Пенсионерам». Чтобы оформить заявление, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить форму, указав реквизиты счета.

К следующим юбилеям свадьбы выплата будет поступать автоматически.

В этом году в Подмосковье оформили уже тысячу таких заявок.