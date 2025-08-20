Еще тысяча пенсионеров прошли реабилитацию в оздоровительном центре в Истре

Пожилые жители Подмосковья могут восстановить здоровье в центре «Лесная поляна» в Истре. Курс длится 21 день.

Для гостей центра предусмотрены разнообразные лечебные программы, также им доступны массаж, занятия лечебной физкультурой, сеансы в галокамере и с использованием соляных ламп.

«Наш центр круглогодично предоставляет социальные услуги пенсионерам региона. Только в этом году помощь в нем получили более 1200 жителей. Особое внимание в центре уделяется индивидуальному подходу: для каждого составляется персональный план реабилитации, учитывающий состояние здоровья и рекомендации врачей», — пояснил директор учреждения Дмитрий Еремейцев.

Кроме того, постояльцы получают психологическую поддержку. Для них проводят индивидуальные консультации, групповые занятия и тренинги «Помоги себе сам».

Для отдыхающих предусмотрена и насыщенная культурная программа. В центре есть библиотека, комната отдыха, бильярд. Также там ежедневно проходят познавательно-развлекательные мероприятия, а при желании проводят экскурсии.

На территории расположены бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки для футбола, волейбола и тенниса, зоны для игры в пинг-понг, беседки и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Живут гости в комфортабельных двух- и трехместных номерах.

Получить путевку можно через региональный портал госуслуг. Программа действует на условиях частичной оплаты.