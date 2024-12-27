Еще трое сирот получили ключи от новых квартир в Мытищах

Двое юношей и девушка получили из рук главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой ключи от новых квартир. Руководитель муниципалитета пожелала ребятам удачи на новом месте.

Торжественная церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, прошла в администрации городского округа Мытищи. Трое ребят Кирилл, Анастасия и Николай стали полноценными хозяевами своего жилья. Поздравил будущих новоселов, пожелал им мечтать и верить в чудеса председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Кирилл окончил профессиональное училище № 17 Коломны, по специальности «монтажник санитарно-технических систем и оборудования». Юноша состоит в сборной команде Московской области по академической гребле, регулярно соревновался и неоднократно занимал призовые места.

Анастасия учится на третьем курсе колледжа «Первый Московской образовательный комплекс» по специальности «рекламист». Девушка выучила японский язык и будет дальше развиваться в этом направлении. Анастасия также освоила и дайвинг.

Николай — студент второго курса Мытищинского колледжа по специальности «повар-кондитер». Юноша разносторонний, из увлечений — спорт и совершенное владение компьютером. Николай проявил себя как ответственный, дисциплинированный, добросовестный студент.