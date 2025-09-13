Еще три образовательных учреждения капитально отремонтируют в Люберцах в 2026 году

В Люберцах в 2026 году капитально отремонтируют три образовательных учреждения — одно в Люберцах и два в Дзержинском. В ближайшее время сотрудников и воспитанников переведут в другие организации на время обновления.

Подрядчики капитально отремонтируют школу № 26 на Коммунистической улице в Люберцах. Воспитанников переведут в другой корпус. В Дзержинском приведут в порядок основной корпус гимназии № 5, а учеников и персонал распределят в здание нового образовательного комплекса «Успех». В процессе закрытия также находится дошкольное отделение лицея № 3 на улице Ленина в Дзержинском.

«В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Кроме того, проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обустроят входные группы, выполнят благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Все работы планируют завершить до 1 сентября 2026 года. В этом году в рамках государственной программы привели в порядок гимназию № 5 в Люберцах и школу № 28 в Кореневе.