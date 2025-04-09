Еще три незаконных нестационарных торговых объекта снесли в Люберцах

В городском округе Люберцы проводят работу по приведению торговых объектов к нормативному состоянию. Всего до конца 2025 года в округе демонтируют свыше сотни нестационарных точек.

Работы по ликвидации незаконных объектов проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«За последние два года мы выявили и демонтировали уже 287 несанкционированных нестационарных торговых объектов. В планах на этот год — демонтировать еще более 100 таких точек в Люберцах, Дзержинском и Островцах», — рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он отметил, что снесли нестационарные торговые объекты по следующим адресам: в Малаховке на Михневском шоссе, дом № 48/4, в Томилине на улице Гаршина, напротив дома № 9 А, и в Люберцах на улице Побратимов у дома № 7.

Отметим, что в Люберцах регулярно проводят работы по выявлению незаконных торговых объектов. Это точки, которые не соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарных норм и не имеющие разрешительных документов на их размещение.