Еще три незаконно установленных строения снесут в Балашихе

В городском округе Балашиха прошло очередное заседание комиссии по демонтажу и обновлению некапитальных строений, самовольно установленных, бесхозных, а также оставленных по окончании права пользования земельными участками. На встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся состояния городской инфраструктуры и необходимости приведения ее в порядок.

По итогам заседания было принято решение о включении в план демонтажа трех объектов, которые не соответствуют установленным нормам и требованиям. В список попали: пункт приема лома и цветных металлов на улице Мира, вблизи дома 13, шиномонтаж на улице Терешковой, дом 18, а также беседка, расположенная в микрорайоне Сакраменто на улице Добросельская, дом 11.

Демонтаж указанных объектов запланирован до 1 ноября 2025 года и будет осуществлен в соответствии с Постановлением администрации городского округа Балашиха № 554-ПА от 21 июня 2022 года.

Комиссия продолжает свою работу по выявлению и ликвидации объектов, которые негативно влияют на облик города и могут представлять угрозу для жителей. Предстоящие демонтажные работы являются частью комплексной программы по улучшению качества жизни в Балашихе и обеспечению соблюдения правил землепользования.