Еще три километра сетей теплоснабжения обновят в Королеве
В Королеве начался капитальный ремонт линии закольцовки между крупнейшими городскими котельными «Новые Подлипки» и «Самаровка». В ходе работ, реализация которых рассчитана на два года, будет полностью заменен участок тепловой сети от улицы Исаева до проспекта Космонавтов.
Здесь появится порядка трех километров новых трубопроводов для надежного теплоснабжения более 15,5 тысяч жителей 30 многоквартирных домов.
Ремонт проводится в рамках масштабного проекта по модернизации системы теплоснабжения города, реализация которого стартовала в 2024 году. В перечне работ — обновление основных городских тепломагистралей.
Напомним, в прошлом году в Королеве уже заменили участки магистральных тепловых сетей по проспекту Космонавтов, улице Сакко и Ванцетти и улице Маяковского в микрорайоне Юбилейный. Общая протяженность новых трубопроводов составила более семи километров.
До конца 2026 года обновят еще 14 километров сетей центрального отопления и горячего водоснабжения. Работы пройдут на участках северной и средней ветки от котельной ТЭЦ ПАО РКК «Энергия», от ЦТП № 22 в микрорайоне Первомайский и от ЦТП 21 в микрорайоне Текстильщик.