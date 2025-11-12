Еще три километра сетей теплоснабжения обновят в Королеве

В Королеве начался капитальный ремонт линии закольцовки между крупнейшими городскими котельными «Новые Подлипки» и «Самаровка». В ходе работ, реализация которых рассчитана на два года, будет полностью заменен участок тепловой сети от улицы Исаева до проспекта Космонавтов.

Ремонт проводится в рамках масштабного проекта по модернизации системы теплоснабжения города, реализация которого стартовала в 2024 году. В перечне работ — обновление основных городских тепломагистралей.

Здесь появится порядка трех километров новых трубопроводов для надежного теплоснабжения более 15,5 тысяч жителей 30 многоквартирных домов.

Напомним, в прошлом году в Королеве уже заменили участки магистральных тепловых сетей по проспекту Космонавтов, улице Сакко и Ванцетти и улице Маяковского в микрорайоне Юбилейный. Общая протяженность новых трубопроводов составила более семи километров.

До конца 2026 года обновят еще 14 километров сетей центрального отопления и горячего водоснабжения. Работы пройдут на участках северной и средней ветки от котельной ТЭЦ ПАО РКК «Энергия», от ЦТП № 22 в микрорайоне Первомайский и от ЦТП 21 в микрорайоне Текстильщик.