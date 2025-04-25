Еще три камеры видеонаблюдения установили на детских площадках в Истре

Три камеры видеонаблюдения «Безопасный регион» появились в Дедовске в муниципальном округе Истра. Их установили для мониторинга детских площадок.

Видеокамеры появились в Истре по следующим адресам: дом № 1 по улице Ударная, дом № 44 по улице Панфилова, дом № 2 на Главной улице. Устройства работают круглосуточно, это повысит безопасность малышей. Детские игровые зоны там соорудили из специального резинового покрытия, которое помогает избежать травм. Также на площадках в прошлом году построили качественные горки и карусели. Помимо этого, там установили освещение, скамейки, урны и информационные стенды.

В планах — оснастить системами видеонаблюдения еще 10 детских площадок в Истре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что видеокамеры помогли раскрыть еще 3,5 тысячи преступлений.