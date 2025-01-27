Сегодня 13:08 Губернатор Подмосковья: видеокамеры помогли раскрыть еще 3,5 тысячи преступлений 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

Статистика

Преступления

Андрей Воробьев

Видео

Полиция

Итоги работы за 2024 год подвели в Главном управлении МВД России по Московской области. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за выполнение задач и наградил отличившихся сотрудников. Он также отметил роль системы «Безопасный регион», благодаря которой удается не только раскрывать, но и предотвращать преступления.

Система «Безопасный регион» «Нам необходимы умные и технологичные решения, цифровые трансформации в управлении. Одно из них — система „Безопасный регион“. Это более 150 тысяч видеокамер, 40 тысяч из них — с функцией распознавания лиц. В прошлом году мы интегрировались с видеонаблюдением Москвы и наращиваем количество видеокамер каждый год. Видим эффект, с их помощью раскрывается большое количество преступлений», — сказал Андрей Воробьев. В прошлом году в Подмосковье установили 17,4 тысячи камер системы «Безопасный регион», в планах на этот год — еще 10 тысяч.

Фото: Александра Степанова

«В местах расположения камер преступность существенно снизилась. При применении аппаратом системы „Безопасный регион“ раскрыто более 3,5 тысячи преступлений, что почти на четверть больше показателей 2023 года. Выявлено четыре тысячи административных правонарушений», — отметил начальник МВД России по Московской области Виктор Пауков. Помощь участникам СВО Губернатор отдельно поблагодарил коллег за помощь участникам СВО в 2024 году. «У Московской области на передовой есть именные полки, специальные подразделения, которые, конечно, нуждаются в нашей заботе и поддержке. Хотел поблагодарить Росгвардию, весь личный состав за очень заметную вовлеченность в эту работу», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Александра Степанова 1/5 Фото: Александра Степанова 2/5 Фото: Александра Степанова 3/5 Фото: Александра Степанова 4/5 Фото: Александра Степанова 5/5

Задачи на 2025 год Воробьев отметил, что одна из приоритетных задач на 2025 год — навести порядок в сфере торговли. Эта работа уже ведется, только в Котельниках за год закрыли около 140 незаконных объектов. Такие ларьки и палатки не платят налоги, портят вид городов и продают продукцию сомнительного качества.

«Важно отметить, что мы ни в коем случае не будем ущемлять права МСП, когда бизнес ведется честно и законно. В регионе учтено более 9,5 тысячи объектов нестационарной торговли на государственной и муниципальной земле, еще более 25 тысяч — на частной, что значительно превышает потребности населения. Поэтому мы будем наводить здесь порядок», — подчеркнул Воробьев.

Фото: Александра Степанова 1/5 Фото: Александра Степанова 2/5 Фото: Александра Степанова 3/5 Фото: Александра Степанова 4/5 Фото: Александра Степанова 5/5

Новые пункты полиции В 2024 году в Подмосковье открыли еще шесть участковых пунктов полиции в Мытищах, Домодедове, Красногорске, Котельниках и Ленинском округе. Еще четыре помещения отремонтировали. Органам внутренних дел за год передали 58 машин, около пяти тысяч единиц техники. В планах на 2025-й — завершить строительство здания ОМВД России по городскому округу Кашира, провести реконструкцию здания в Воскресенске, а также передать помещения для сотрудников ГАИ в Красногорске и отдела полиции в Долгопрудном.