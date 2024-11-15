Еще три детские площадки установили в Подольске

Модернизация и обустройство детских площадок продолжается в городском округе. Современные игровые комплексы появились на улицах Батырева и Плещеевской, а также в селе Сынково.

Площадь каждого из обновленных объектов на Плещеевской улице, дом № 42/1, и улице Батырева, у дома № 3, составляет 200 квадратных метров. Игровые элементы на них оформили по темам «Путешествие» и «Каникулы».

Новая площадка установлена возле дома № 23 в селе Сынково. Ее площадь составляет 150 квадратных метров. На объекте уложили безопасное покрытие, чтобы дети не получали травм.

Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что установка новых детских площадок в городском округе помогает создать для детей комфортные условия отдыха и развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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