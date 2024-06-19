Еще свыше тысячи книг передали в реабилитационный центр «Ясенки» в Подмосковье

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, проходящие там лечение пациенты много читают, поэтому библиотека решила помочь центру с пополнением книжного фонда. В дар передали литературу в разных жанрах — от нонфикшн до классики.

«Все книги были тщательно отобраны сотрудниками библиотеки и представляют собой образцы качественной литературы. Сотрудники „Ясенок“ отмечают, что перед выпиской большинство подопечных непременно спешат дочитать книгу до конца», — отметили в министерстве.

Губернская библиотека стала центральной в регионе в 1919 году. При ней работают научно-исследовательский и организационно-методический центры. Книжный фонд насчитывает более миллиона экземпляров.

В ведомстве напомнили, что благодаря цифровому сервису жители могут оформить единый электронный билет во все библиотеки региона и забронировать нужную книгу.

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