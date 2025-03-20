Еще шести ветеранам в Мытищах вручили медали к 80-летию Победы
Концерт к юбилею Победы в Великой Отечественной войне состоялся в школе № 24. Учащиеся выступили перед почетными гостями.
Шести ветеранам вручили памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Школьники исполнили знаменитые военные песни. Такие мероприятия важны для патриотического воспитания молодежи.
«Мы никогда не забудем тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и мирное небо для будущих поколений. Благодарим вас за проявленный героизм и стойкость, низкий поклон и здоровья вам», — поздравила ветеранов заместитель главы городского округа Ирина Ваврик.
Ранее в подмосковном городе Черноголовка состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной ветерану Великой Отечественной войны Василию Слауцких. Доску установили посмертно на фасаде дома, где жил ветеран.