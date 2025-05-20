Еще шесть школьников получили первые паспорта в Химках

Свой первый взрослый документ в торжественной обстановке получили шесть юных жителей Химок. Паспорта школьникам вручил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Также ребята получили ценные подарки: Конституцию Российской Федерации и обложку для паспорта.

«Это важный шаг во взрослую жизнь. Паспорт — это не только символ гражданства, но и осознание прав и обязанностей. Очень приятно, что такие значимые события происходят в Химках — городе, который активно развивается и гордится молодым поколением. Желаю вам выбирать интересные профессии, прислушиваться к старшим и уверенно идти к своим целям!» — сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Сейчас, стоя здесь с паспортом, я испытываю новые эмоции и чувства. Получить свой первый документ гражданина России — большая честь и гордость для меня», — поделилась Стелла Золотухина.