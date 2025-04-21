Еще шесть нестационарных торговых объектов снесли в Люберцах

Активная работа по приведению торговых объектов к нормативному состоянию ведется в муниципалитете по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. На прошлой неделе были демонтированы еще шесть несанкционированных нестационарных торговых точек.
Торговый объекты снесли в Малаховке на Быковском шоссе, 55/1; в Люберцах на улице Красногорской у дома № 23б; в Томилино по улице Пионерская.
Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что нарушения были выявлены в ходе мониторинга. Собственникам торговых точек выдали предписания, однако в установленный законом срок замечания не были устранены.
Только за последние два года в Люберцах выявили и демонтировали уже 287 несанкционированных торговых объектов, добавил Владимир Волков.
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