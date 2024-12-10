Еще шесть нелегальных торговых точек снесут в Мытищах в течение месяца

По решению Арбитражного суда Московской области в Мытищах снесут целую торговую галерею. Собственник должен демонтировать постройки до конца января 2025 года.

Иск в Арбитражный суд Московской области подала администрация городского округа Мытищи и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ведомства выявили шесть объектов, которые ведут незаконную предпринимательскую деятельность в деревне Коргашино. На территории торговых точек продавали фейерверки, овощи-фрукты, также там открыли заведение общепита.

Комплексная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза показала, что на кадастровый учет два участка под самовольными постройками поставили незаконно. До 1996 году в этом месте проходила действующая железная дорога. Кроме того, здания на участках возвели с многочисленными нарушениями.

На снос объектов владельцу отвели месяц. Если до конца января 2025 года собственник не ликвидирует свои постройки, их демонтирует администрация Мытищ. Предприниматель возместит все понесенные расходы и выплатит штраф в размере 2000 рублей за каждый день просрочки.

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