Еще семи школьникам вручили первые паспорта в Зарайске

Фото: 360.ru

Торжественная церемония состоялась в центре детского творчества. С этим важным в жизни событием школьников поздравил глава муниципального округа Виктор Петрущенко.

Главный документ гражданина Российской Федерации получили семь юных жителей Зарайска. Вместе с паспортом ребятам вручили Конституцию России, билеты на экскурсию и памятные подарки от «Движения первых».

Школьники не просто стали на год старше, но и получили ряд преимуществ. Например, каждый из подростков сможет оформить «взрослую» банковскую карту, а также вступить в ряды волонтеров. За свою активную деятельность добровольцы получают дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Также ребятам станет доступен бонус на сумму 5 тысяч рублей, которые можно тратить на походы в кино и театры по Пушкинской карте.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте