Еще семь участков тротуаров отремонтируют в ближайшее время в Дубне
В городском округе Дубна в ближайшее время отремонтируют семь участков тротуаров. Этот список составлен с учетом обращений жителей.
Участки на улицах Приборостроителей, академика Балдина, Промышленной, Центральной, Строителей, Энтузиастов завершат благоустраивать в ближайшее время.
«Практически полностью закончены работы по улице Балдина до лаборатории физики высоких энергий», — пояснил начальник управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации городского округа Дубна Алексей Воднев.
На завершающем этапе подрядчик нанесет асфальто-бетонное покрытие на специально организованную подложку из гравия и песка разных размеров – ее ограничат новым бордюрным камнем. На улице академика Балдина старую плитку демонтировали без использования тяжелой техники. Просьбу главы Дубны исполнили для того, чтобы не повреждать корни деревьев. Сроки выполнения работ на всех семи локациях — третья декада августа.
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