Еще семь школьников получили первые паспорта в Ленинском округе

Церемония состоялась при участии представителей администрации округа и родителей подростков. Паспорта юным жителям вручил начальник территориального управления администрации Ленинского городского округа Михаил Рассказов. Он поздравил ребят с важным событием и отметил, что получение паспорта открывает новый этап в жизни каждого гражданина.

«Сегодня для вас особенный день — день получения первого паспорта гражданина Российской Федерации. Вместе с новыми правами у каждого из вас появляется и новая ответственность. Желаю вам быть достойными гражданами своей страны, уверенно идти к своим целям и совершать добрые дела на благо Родины», — сказал Михаил Рассказов.

После официальной части участникам церемонии вручили памятные подарки и полароидные фотографии, сделанные в этот день. Такие снимки стали напоминанием о значимом событии для каждого из подростков и их семей.

Своими впечатлениями поделилась одна из участниц церемонии Варвара. Девушка рассказала, что давно ждала момента получения паспорта и считает его важным шагом на пути к самостоятельности.

«Я очень горжусь тем, что сегодня получила свой первый паспорт. Я долго ждала этого момента, потому что для меня он символизирует новый этап взросления и самостоятельности. Наша страна дает молодежи множество возможностей для развития. Уже девять лет я занимаюсь музыкой, пою и окончила класс фортепиано. Уверена, что новые возможности помогут мне и дальше развиваться и добиваться поставленных целей», — отметила Варвара.

В администрации округа напомнили, что принять участие в торжественной церемонии вручения первого паспорта может любой житель муниципалитета, достигший 14-летнего возраста. Подать документы для оформления паспорта можно через центры «Мои документы», работающие на территории Ленинского городского округа.