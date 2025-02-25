Еще семь ребят из Подольска победили на всероссийской олимпиаде школьников

В Подольске еще семь учеников стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике и праву. Из них шесть учатся в лицее № 23.

Кирилл Андреев показал высокий результат в математике, а Мира Городницкая, Анастасия Прохорова, Анна Павликова, Мария Ермолова и Софья Климкина отличились в олимпиаде по праву. Одной из лучших по этому предмету стала и выпускница лицея № 26 Полина Павлюк.

«Вы — большие молодцы! Гордимся вашим трудолюбием, стремлением к знаниям и целеустремленностью! Пусть впереди вас ждут еще большие победы, яркие открытия», — поздравил ребят глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Отметим, что ранее в муниципалитете определили четырех победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, химии и русскому языку. Григорий Артамонов также поздравил ребят.