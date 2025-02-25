Еще семь юных жителей Ленинского округа получили первые паспорта

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов в торжественной обстановке вручил семерым юношам и девушкам главный в жизни документ и памятные подарки. Церемония прошла в здании администрации муниципалитета.

Станислав Каторов отметил, что в округе сложилась добрая традиция приходить на церемонию вручения паспортов вместе с родными и близкими.

«Их поддержка особенно важна в дни значимых событий, и сегодня каждый юный гражданин ощущает тепло и заботу родных. Этот день станет для подростков началом нового жизненного этапа, открывающего перед ними широкие перспективы и возможности», — добавил глава муниципалитета.

Он также поздравил школьников и пожелал им с достоинством представлять страну, смело двигаться к поставленным целям и воплощать в жизнь самые заветные мечты.

«Получение первого паспорта стало для меня по-настоящему волнующим и радостным событием. Особенно приятно, что теперь у меня появилась возможность официально заниматься волонтерской деятельностью», — поделился один из участников мероприятия.

Такие церемонии проходят в Ленинском округе каждый месяц. Любой подросток, достигший 14-летнего возраста и впервые получающий основной документ гражданина Российской Федерации, может подать заявку на проведение торжества. Это можно сделать в любом из четырех офисов многофункционального центра Ленинского городского округа. С начала 2025 года услугой воспользовались свыше 300 девушек и юношей.