Еще пять участков тепловых сетей заменят в микрорайоне Большая Волга в Дубне

В Дубне завершают замену участков теплосетей протяженностью более двух километров. Работы проводят на улицах Боголюбова, 9 Мая, Вокзальной, Попова и Энтузиастов в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Готовность замены участков достигла 95%. В ближайшее время энергетики приступят к пробным запускам.

«Более 30 тысяч человек, живущих в этом микрорайоне, затронут улучшения. После окончания ремонтных работ тепло в жилые дома и здания будет поступать стабильнее», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Подрядчик приступил к благоустройству участков. Обновление завершат, когда проведут гидравлические испытания.

Отметим, в этом сезоне капитально отремонтировали котельную № 1, которая обслуживает 15 тысяч жителей микрорайона Большая Волга. На объекте заменили котел и кабель резервного питания.