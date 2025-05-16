Еще пять школьниц получили первые паспорта в Истре

В поздравительной речи Алексей Галунов подчеркнул важность гражданской позиции и призвал молодое поколение бережно относиться к культурному и историческому наследию России. Как отметили сами девушки, паспорт — это не просто формальность, а настоящий шаг к самостоятельности. Конечно, в такой важный для них день они пришли на церемонию с близкими и родными.

Кроме документа, удостоверяющего личность, школьницы получили подарки от администрации: экземпляр Конституции РФ, обложку для паспорта и именную кружку, а также букеты цветов.

Всего с начала года в Истре 25 юношей и девушек торжественно получили первые паспорта. Оформить заявку на подобные вручения можно в МФЦ или позвонить в администрацию по телефону 8 495 994 85 55 (доб. 405).