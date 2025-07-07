Еще пять народных троп обустроили в Дзержинском

Благодаря программе «Народная тропа» в Дзержинском городского округа Люберцы появились пять пешеходных дорожек. Коммуникации обустроили на наиболее востребованных жителями маршрутах.

Как рассказал глава Люберец Владимир Волков, вместо стихийных народных троп новые дорожки появились у дома № 24 по улице Лермонтова, рядом с домом № 11 на Лесной улице, вблизи дома № 20Б на улице Академика Жукова, у дома № 7 по улице Шама и на улице Карьер ЗИЛ.

По словам депутата Совета депутатов городского округа Люберцы Виктора Худякова, все работы завершили в срок.

«Благоустройство троп выполнили качественно, мы видим положительные отклики жителей близлежащих домов», — поделился Виктор Худяков.

Отметим, что в этом году в муниципалитете планируют обустроить 43 пешеходные дорожки. Сейчас завершили работы на 34 объектах.