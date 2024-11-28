Еще пять юных жителей Солнечногорска получили первые паспорта

Торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации состоялось в Музее ратной и трудовой славы Дома культуры «Выстрел». Документ получили пять юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет.
На этот раз юные жители округа получили свои паспорта не из рук официальных лиц, а от своих мам. С напутственными словами к ребятам обратились глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко.
«Мы вместе с председателем Совета депутатов Мариной Веремеенко поздравляем ребят с этим важным событием. Хочу пожелать, чтобы вы ответственно относились к своему новому взрослому статусу и гордились тем, что живете в Солнечногорске»,— подчеркнул глава округа Константин Михальков.
Участники мероприятия были награждены памятными подарками и поздравительными открытками. Родители школьников отметили, что сейчас для подростков создают более торжественную и интересную обстановку, чем во времена их получения паспорта.