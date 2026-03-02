Еще почти 600 подростков получили свои первые паспорта в торжественной обстановке в Подмосковье. Всего в феврале церемонию провели для 578 ребят.

Как расскаазли в региональном Мингосуправления, подать документы на получение первого паспорта можно в МФЦ. Это нужно сделать в течение 90 ддней после достижения 14 лет.

Для оформления паспорта нужно предъявить свидетельство о рождении, документ, подтверждающий гражданство, регистрация по месту жительства, две фотографии, квитанция об оплате госпошлины.

«Напомним, чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо при подаче документов сообщить о своем желании сотруднику, принимающему заявление», — сказали в ведомстве.