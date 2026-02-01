Еще одну выездную диспансеризацию медики организовали в Дубне

В Дубне 29 января медики провели очередную выездную диспансеризацию для сотрудников городской администрации, которые традиционно проходят ее одними из первых. Мероприятие включало комплексное обследование: от забора анализов до аппаратной диагностики.

Специалисты Дубненской больницы проводили анкетирование и антропометрию, брали анализ крови на общие, биохимические показатели и скрининг гепатита С, делали ЭКГ, маммографию и флюорографию. Как отметила заведующая поликлиникой № 1 Анастасия Игнатчик, такая проверка направлена на раннее выявление хронических неинфекционных, в том числе онкологических заболеваний.

Глава города Максим Тихомиров подчеркнул растущую сознательность жителей в вопросах здоровья: «На наших градообразующих предприятиях диспансеризация уже показала свою эффективность. Число людей, которые уходят на больничный, стало кратно меньше. Жители Дубны больше следят за своим здоровьем, а диспансеризация стала для них культурой». Помимо выездных форматов, пройти полное обследование можно в поликлиниках Дубненской больницы.