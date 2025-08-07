Еще одну трансформаторную подстанцию установили в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили условия для подключения к электроснабжению предприятия в Воскресенске. Энергетики завершили работы по установке и вводу в эксплуатацию новой трансформаторной подстанции в микрорайоне Лопатинский.

Проходная трансформаторная подстанция ТП-368 оснащена силовым трансформатором мощностью 100 киловатт. В распределительном устройстве смонтированы три высоковольтные ячейки КСО-393 и одна низковольтная ячейка ЩО-70 с установкой расчетного пульта управления. Теперь предприятие, предоставляющее парикмахерские услуги на Центральной улице, получило возможность подключиться к сетям компании «Мособлэнерго».

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании.

Техприсоединение выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.