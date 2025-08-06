Еще одну торговую точку проверили в Истре

В рамках еженедельного мониторинга сотрудники полиции проверили фруктовую палатку в поселке Северный муниципального округа Истра. Сотрудники администрации совместно с представителями полиции не только проверили законность размещения торговой точки, но и санитарное состояние, наличие разрешительных документов, а также качество реализуемой продукции.

Основные задачи подобных рейдов: убедиться в законности осуществляемой деятельности, проверить наличие сертификатов качества на бахчевую продукцию, провести лабораторную экспертизу образцов продаваемых арбузов и дынь и проконтролировать соблюдение правил уличной торговли. Все это важно не только в рамках закона, но и для безопасности местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.