Еще одну школу достроят в Реутове к декабрю

Еще одну школу почти достроили в Реутове. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест. Работы планируют завершить в декабре, а уроки там начнутся в сентябре 2025 года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 70%. Сейчас на площадке трудятся свыше 150 человек и спецтехника.

«Ведутся кровельные и фасадные работы, благоустройство прилегающей территории. Внутри здания подрядчик продолжаются отделочные работы, ведется устройство инженерных систем. Со следующей недели строители приступают к монтажу лифтового оборудования. Работы в графике», — уточнили в ведомстве.