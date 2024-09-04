Еще одну школу достроят в Реутове к декабрю
Еще одну школу почти достроили в Реутове. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест. Работы планируют завершить в декабре, а уроки там начнутся в сентябре 2025 года.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 70%. Сейчас на площадке трудятся свыше 150 человек и спецтехника.
«Ведутся кровельные и фасадные работы, благоустройство прилегающей территории. Внутри здания подрядчик продолжаются отделочные работы, ведется устройство инженерных систем. Со следующей недели строители приступают к монтажу лифтового оборудования. Работы в графике», — уточнили в ведомстве.
Новая школа станет одной из самых больших в округе. Площадь здания превысит 18,6 тысячи квадратных метров. В нем обустроят учебные кабинеты, спортивные и актовые залы, библиотечный центр, столовую и многое другое. На территории разместят места для занятий физкультурой и игр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ 2 сентября. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.
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