Еще одну постройку в Комсомольском переулке в Мытищах признали незаконной

Двухэтажное здание расположено на трех участках разных владельцев и используется не по назначению. Выявлены нарушения по строительству и санитарным нормам

Здание в Комсомольском переулке в микрорайоне Дружба, постигнет участь похожих снесенных построек, которые по решению суда ликвидируют в городском округе Мытищи. Сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи установили, что по паспорту из Бюро Технической Инвентаризации постройка — это двухэтажное здание. Однако, оно явно таковым не являлось. Реконструкция была проведена без получения необходимых разрешительных документов, в том числе и проектной документации.

Выяснилось и то, что постройка расположена на трех земельных участках, принадлежащих разным владельцам. Соседи неоднократно видели жильцов-мигрантов и лиц без гражданств. Вероятно, в здании могли организовать хостел. Обратили внимание и на антисанитарию в здании. Выявили и нарушения строительных и градостроительных норм при его возведении.

Иск о признании данной постройки самовольной и требованием о ее сносе направят собственнику. Комиссия администрации будет ждать объяснений от собственника, о возведении, состоянии и постояльцах данной постройки.

Необходимо будет провести судебную, строительно-техническую и землеустроительную экспертизы. Работу по выявлению самовольных построек на территории округа продолжат.

Управление по Выявлению и Ликвидации Самовольных Объектов в Мытищах рассмотрит 251 судебное дело о сносе самовольных построек. Выявить и обратиться в судебные инстанции по семи объектам с признаками хостелов или общежитий удалось за прошлый месяц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».