Еще одну постройку на территории СНТ «Дружба» в Мытищах признали незаконной

Собственник нежилого здания, возведенного с нарушением градостроительных норм на территории СНТ «Дружба» в городском округе Мытищи, приступил к его сносу. Здание располагалось на земельном участке площадью более 500 квадратных метров, предназначенном для садоводства и огородничества.

Жалобу на нецелевое использование участка ранее подали председатель и жители СНТ в местную администрацию.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории округа Елена Лебеденко отметила, что при строительстве объекта были нарушены градостроительные регламенты и противопожарные нормы, что создавало угрозу для жизни и здоровья граждан. Более того, участок находится в охранной зоне национального парка «Лосиный остров».

После судебного разбирательства, в ходе которого требования администрации были удовлетворены, собственник попытался оспорить решение через кассационную жалобу, однако суд оставил его без изменений.

Суд обязал владельца снести незаконное строение в течение месяца. Демонтаж начат, завершить работы планируется до понедельника.