Еще одну поликлинику для детей и взрослых открыли в Люберцах

В Люберцах открыли новую поликлинику для взрослых и детей. В смену учреждение сможет принимать 350 взрослых и 150 детей.

Медицинскую помощь в поликлинике будут оказывать более чем 28 тысячам жителей Октябрьского, а также примерно 16 тысячам людей из поселка Мирный, сел Верхнее Мячково и Сельцо, а также деревень Михнево и Островцы.

«В новой поликлинике прием будут вести врачи-инфекционисты, хирурги, терапевты, педиатры, оториноларингологи, кардиологи, офтальмологи, травматологи-ортопеды и другие специалисты. Здесь заработают кабинеты физиотерапии, эндоскопической и функциональной диагностики», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В учреждении пациентов будут принимать стоматологи и урологи, а также специалисты по лечебной физкультуре. Все желающие смогут сделать компьютерную и магнитно-резонансную томографию, рентген и пройти ультразвуковые исследования экспертного класса. Также в поликлинике установили кардиограф, маммограф и флорограф.

Учреждение площадью свыше 11 тысяч квадратных метров возвели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Строительство началось в феврале 2024 года.