Еще одну операцию по удалению желчного пузыря провели хирурги из Чехова

40-летняя Жительница Чехова обратилась в местную больницу с болью в правом подреберье. Сотрудники местной больницы провели необходимую диагностику и выявили желчекаменную болезнь.

Как сообщили в администрации медицинского учреждения, женщина поступила в больницу с жалобами на периодические боли в области желудка, которые усиливались во время приема пищи. После обследования врачи диагностировали желчнокаменную болезнь, требующую хирургического вмешательства.

«После определенной подготовки была проведена плановая лапароскопическая холецистэктомия — операция по удалению желчного пузыря, при которой манипуляции проводятся через небольшие проколы в брюшной стенке, которая прошла успешно. В настоящий момент Татьяна выписана под амбулаторное наблюдение и чувствует себя хорошо. Пациентке уже сняли швы, дали рекомендации по соблюдению диеты и временному ограничению физических нагрузок», — рассказал хирург Чеховской больницы Ярослав Глебов.

Врач отметил, что при появлении боли в правом подреберье после обильного приема пищи или алкоголя, горечи во рту и частой тошноты необходимо незамедлительно обращаться к специалисту. Своевременная диагностика позволяет избежать осложнений и провести лечение малоинвазивными методами.

С целью профилактики образования камней в желчном пузыре медики рекомендуют соблюдать регулярную физическую активность, достаточный питьевой режим и диету с минимизацией жирной, жареной и острой пищи.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через региональный портал государственных услуг или инфомат в поликлинике.