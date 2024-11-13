Еще одну незаконную постройку снесут в селе Федоскино под Мытищами

Замок в селе Федоскино, известный в народе как «замок с приведениями» окончательно снесут за три дня. Заброшенный объект облюбовали подозрительные личности, с каждым днем здание разрушалось все сильнее.

Исковые требования администрации о признании объекта самовольной постройкой, подлежащей сносу, давно были признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению судебным решением. Именно поэтому здание решили снести.

Выявлены в этом деле многочисленные нарушения градостроительных норм и правил, таких как высотность здания для данного типа строений, неутвержденная проектная документация.

Снести дом- замок оказалось непросто, на полное его разрушение понадобилось время. Подрядчик приступил к сносу после проведения «разведки».

Ликвидируют объект полностью в течение трех дней, сложный вид работ, потребовал привлечения специальной техники.

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