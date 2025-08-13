Еще одну незаконную постройку снесли в Мытищах

Администрация Мытищ продолжает активную и систематическую работу по выявлению и ликвидации незаконно возведенных на территории муниципалитета объектов. В поселке Нагорное снесли еще одну самовольную постройку.
В июле прошлого года специалисты управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ обнаружили незаконное строение в поселке Нагорное. Администрация муниципалитета обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованиями о ее сносе.
Предметом спора стал объект незавершенного строительства, который возвели без необходимой разрешительной документации. Владелец участка, оценив все риски и шансы на успешный исход дела в судебных инстанциях, не стал дожидаться решения суда. Он добровольно начал выполнять требования администрации уже во время рассмотрения дела. Сейчас объект успешно снесли.
Число самозанятых в Подмосковье приблизилось к миллиону
Подмосковные волейболистки выиграли две бронзовые медали на первенстве России
Лекции о самореализации провели для молодежи в Королеве
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января
Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове
Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте