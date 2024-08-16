Еще одну модернизированную библиотеку откроют в Ивантеевке в сентябре

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Модельная библиотека в Ивантеевке откроется в сентябре. Она станет 18-м учреждением, модернизированным по нацпроекту «Культура».

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, с 2020 года в Подмосковье открыли 17 модельных библиотек в 13 округах. Количество читателей в них увеличилось на 80%. В них обновили помещения и подход к работе с посетителями, внедрили новые услуги и возможности.

В ведомстве добавили, что в следующем году на создание модельных библиотек претендуют еще девять учреждений региона, из них одна находится в сельской местности.

В Подмосковье также действует региональная программа по обновлению библиотек, в этом году по ней преобразятся учреждения в Долгопрудном, Рузе, Лыткарине и Пущине.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Черная пятница. Что известно о масштабном блэкауте в Приморье

Из моря во «внутреннее озеро» НАТО. Как Россию хотят лишить выхода к Балтике

Благоустройство, здравоохранение и ЖКХ. Главные темы встречи Воробьева с главой Мытищ

Никаких больше красных линий

Ефимов: историческое панно разместили на стене строящегося пересадочного узла между станциями метро «Авиамоторная»

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте