Еще одну модернизированную библиотеку откроют в Ивантеевке в сентябре

Модельная библиотека в Ивантеевке откроется в сентябре. Она станет 18-м учреждением, модернизированным по нацпроекту «Культура».

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, с 2020 года в Подмосковье открыли 17 модельных библиотек в 13 округах. Количество читателей в них увеличилось на 80%. В них обновили помещения и подход к работе с посетителями, внедрили новые услуги и возможности.

В ведомстве добавили, что в следующем году на создание модельных библиотек претендуют еще девять учреждений региона, из них одна находится в сельской местности.

В Подмосковье также действует региональная программа по обновлению библиотек, в этом году по ней преобразятся учреждения в Долгопрудном, Рузе, Лыткарине и Пущине.

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