Еще одну контейнерную площадку установят в микрорайоне Дружба в Мытищах

Благоустройство проведут во дворах домов улиц Парковая и Октябрьская. Установят мусорные контейнеры, сделают парковочные места и новую детскую площадку.

Большинством голосов было принято решение о размещении контейнерной площадки по программе комплексного благоустройства дворовой территории около многоквартирных домов.

Жители изъявили желание, чтобы площадка для мусора была расположена именно здесь, так как в домах проживает много пожилых людей, которым трудно далеко ходить. Самое удобное для этого место, по их словам, между домами 21 и 23.

Мнение жителей было учтено, контейнерная площадка будет установлена в соответствии с требованиями законодательства.

Заасфальтировали в микрорайоне новую парковку, а вскоре появится и детская площадка.

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