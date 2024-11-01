Еще одну детскую площадку установили в микрорайоне Павлино в Балашихе

Игровой комплекс появился в микрорайоне Павлино у домов № 3 и № 4. На торжественном открытии собралось много активных жителей, для детей провели анимационную программу.

Площадка рассчитана на возраст от 2 до 14 лет. На территории сделали современное покрытие, отдельную песочную зону и яркое освещение. Также для безопасности здесь установят камеры видеонаблюдения. Все оборудование сертифицировано по Евразийскому стандарту безопасности детских игровых площадок.

«Планируем и в следующем году продолжать программу благоустройства в Балашихе.Также будем обновлять дворы, детские площадки, работать над освещением. Благодарю всех, кто пришел сегодня. Мы подготовили праздник для наших жителей», — сказала исполняющая обязанности начальника управления благоустройства администрации городского округа Балашиха Юлия Левковская.

Напомним, что в этом году в округе уже открыли две обновленные площадки в парке на улице Заречной и в микрорайоне Заря на Молодежной, 18.

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