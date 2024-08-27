Еще одну бригаду из 18 врачей Подмосковья направили в помощь Курску

Подмосковье направило еще одну бригаду врачей для оказания медицинской помощи пострадавшим в Курской области. Об этом сообщил Минздрав региона.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк напомнил, что ранее регион уже направил в Курскую область специалистов, в том числе хирургов, травматологов и реаниматологов. Сейчас на смену им отправились еще 18 врачей. Туда же направили семь бригад скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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