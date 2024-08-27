Сегодня 12:28 Еще одну бригаду из 18 врачей Подмосковья направили в помощь Курску Фото: Медиасток.рф
Подмосковье направило еще одну бригаду врачей для оказания медицинской помощи пострадавшим в Курской области. Об этом сообщил Минздрав региона.
Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк напомнил, что ранее регион уже направил в Курскую область специалистов, в том числе хирургов, травматологов и реаниматологов. Сейчас на смену им отправились еще 18 врачей. Туда же направили семь бригад скорой медицинской помощи.
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