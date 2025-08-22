Еще одному врачу из Балашихи вручили жилищный сертификат

Медик работает в поликлинике № 2 Балашихинской больницы с 2015 года. Мария Ломакина окончила в 2012 году Московский государственный медико-стоматологический университет имени Александра Евдокимова, а в 2014 году завершила и ординатуру.

«Меры поддержки, которые сейчас существуют для медиков, очень важны. Они помогают нашим специалистам решать жилищные вопросы и создавать комфортные условия для жизни и работы. Это не только поддержка, но и стимул для молодых врачей оставаться в нашем регионе», — отметила главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Благодаря этим сертификатам врачи, акушерки, фельдшеры и медсестры смогут решить свои жилищные проблемы. Правительство региона оплачивает половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а в течение 10 лет ежемесячно погашает остаток основного долга. Медицинским работникам остается выплатить лишь проценты по кредиту.

