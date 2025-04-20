Еще одному ветерану вручили знак почетного гражданина в Подольске

В гости к ветерану глава муниципалитета пришел с руководителем отделения Ассоциации участников СВО в Подольске Игорем Науменковым. Борису Гинкулу было 15 лет, когда началась война.

Вместе с товарищами он переправлялся через Днепр, чтобы спастись от фашистов, попал под бомбежку, но выжил. После стал пулеметчиком.

После Победы он продолжить служить в Таллине, а затем на севере страны. В отставку ушел будучи полковником.

«Борис Иванович по праву удостоен высокого звания почетного гражданина. Его история — это живая летопись стойкости и беззаветной преданности Родине. Склоняю голову перед его подвигом и говорю спасибо за мир, который он помог отстоять. Его жизнь является примером героизма и мужества», — отметил Григорий Артамонов.