Еще одному ветерану вручили знак почетного гражданина в Подольске
В Подольске продолжают награждать участников Великой Отечественной войны в честь юбилея Победы. Накануне глава городского округа Григорий Артамонов вручил знак почетного гражданина Борису Гинкулу.
В гости к ветерану глава муниципалитета пришел с руководителем отделения Ассоциации участников СВО в Подольске Игорем Науменковым. Борису Гинкулу было 15 лет, когда началась война.
Вместе с товарищами он переправлялся через Днепр, чтобы спастись от фашистов, попал под бомбежку, но выжил. После стал пулеметчиком.
После Победы он продолжить служить в Таллине, а затем на севере страны. В отставку ушел будучи полковником.
«Борис Иванович по праву удостоен высокого звания почетного гражданина. Его история — это живая летопись стойкости и беззаветной преданности Родине. Склоняю голову перед его подвигом и говорю спасибо за мир, который он помог отстоять. Его жизнь является примером героизма и мужества», — отметил Григорий Артамонов.