Еще одному сироте в Котельниках вручили ключи от новой квартиры

Собственное жилье получил житель Котельников Владимир. Ключи от квартиры ему вручил глава городского округа Михаил Соболев.

Владимир приобрел однокомнатную квартиру. Все благодаря тому, что он стал участником программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Молодой человек окончил колледж с красным дипломом по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Затем служил в армии и отправился в зону спецоперации.

В день получения ключей от своего жилья Владимир также отметил свой день рождения.

«От всей души поздравляю, желаю ему крепкого здоровья, благополучия, счастья и уюта в новом доме!» — сказал Михаил Соболев.

Ранее мы рассказывали о том, что мастер-класс по рисованию для детей участников СВО прошел в Котельниках.