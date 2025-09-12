Мастер-класс по рисованию для детей участников СВО прошел в Котельниках

В школе № 1 в Котельниках прошла акция «Мой папа — Герой!», которую организовали местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и администрация муниципалитета. Дети бойцов специальной военной операции по фотографиям нарисовали портреты своих героев-отцов.

Ребята создавали картины под руководством педагогов и учащихся Детской школы искусств имени Валентина Андреева. Они рассказали юным художникам, как нарисовать портрет, объяснили и показали, как работать карандашом. Наставники помогали детям на всех этапах творческого процесса.

Мероприятие посетили ветераны Великой Отечественной войны, специальной военной операции и локальных войн.

«Такие акции — больше чем просто творчество. Это гордость, любовь и самое искреннее „мы ждем тебя“, сказанное без слов», — отметил глава городского округа Котельники Михаил Соболев.