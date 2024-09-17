Еще одной семье в Сергиевом Посаде помогли с жильем по льготной программе

Виктория Тихомирова из Сергиева Посада приобрела собственную квартиру с помощью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Фармацевт Виктория Тихомирова воспитывает двоих сыновей — Артема 11 лет и пятилетнего Матвея. Семья жила с родственниками, пока знакомые не убедили маму поучаствовать в госпрограмме для молодых семей. По словам Виктории, сначала она скептически отнеслась к этой идее, но потом решила попробовать и подала документы. Все получилось.

«Мы купили квартиру с двумя просторными комнатами. Там требуется небольшой косметический ремонт. Мальчики очень активно включились, рассказывают мне, какой хотят видеть свою комнату. Старший хочет, чтобы его сторона была в баскетбольном стиле, младший предпочитает стиль любимых мультиков. Я думаю обыграть их пожелания игрушками», — говорит Виктория.

Узнать больше о программе «Жилище» и подать заявку можно на портале госуслуг Подмосковья.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Реализация программы «Социальная ипотека» также продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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