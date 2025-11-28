Еще одной многодетной семье подключили газ в Подольске

В деревне Мотовилово городского округа Подольск в рамках программы социальной газификации к газоснабжению подключили дом многодетной семьи Мельниковых. Евгения и Руслан приобрели жилье около двух лет назад.

Пара воспитывает троих сыновей: Владислава, Семена и Дмитрия. В прошлом сезоне семья отапливала дом электричеством, что обходилось им в сумму от 10 до 15 тысяч рублей в месяц в зависимости от погодных условий.

«С газом, конечно, будет существенная экономия на отоплении. И вообще это очень удобно и надежно. Благодаря льготному подключению, предусмотренному программой, нам не пришлось платить за работы внутри дома и необходимое оборудование. Сотрудники быстро проложили трубу, подключили, рассказали о работе котла и плиты, ответили на все вопросы», — рассказала Евгения Мельникова.

Владислав, старший сын, освоил профессию программиста, Семен готовится стать поваром, а Дмитрий учится в седьмом классе и пока выбирает свое призвание. Для такой большой и активной семьи теплый и гостеприимный дом является важным условием комфортной жизни.

В настоящее время продолжают действовать дополнительные меры поддержки для льготных категорий граждан, позволяющие газифицировать дома на выгодных условиях. Чтобы воспользоваться правом на льготное подключение, жителям необходимо подать соответствующую заявку через сайт Региональный портал государственных и муниципальных услуг.