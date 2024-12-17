Еще одно незаконное строение снесут в Рупасовском переулке в Мытищах

Самострой по адресу 1-й Рупасовский переулок, дом 9, обнаружили сотрудники Управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов администрации городского округа Мытищи. После осмотра помещений сразу же был подан иск с требованием снести постройки в Арбитражный суд Московской области.

Помимо отсутствия разрешительных документов, самострой расположился в охранной зоне электрокабеля, канализации, санитарно-защитной зоне нескольких предприятий. Аварийное состояние помещений и несоответствие градостроительным нормам было небезопасным для жителей.

Требование о самостоятельном сносе конструкций собственник не выполнил и в течение месяца с момента вынесения судом решения, не предпринял никаких действий. Соответственно, ликвидация самостроя легла на плечи специалистов администрации городского округа Мытищи, после чего бизнесмен возместит понесенные расходы.