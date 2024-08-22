Еще одна молодая семья в Волоколамске получила жилье по льготной программе

Семья Кошевец из Волоколамского округа купила дом по региональной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Ксения, Николай и их девятилетний сын Александр любят поездки и стараются почаще выезжать всей семьей. Теперь из странствий они будут возвращаться в свой собственный дом.

Раньше Кошевец снимали квартиру, а потом решили попробовать получить региональную меру поддержки для молодых семей. Собрали документы, подали заявку. Все получилось.

С помощью субсидии супруги уже купили себе двухэтажный дом и сейчас готовятся к переезду. Подходящую недвижимость подыскали там же, где выросли сами. Говорят, что здесь знаком каждый переулок.

Подать заявку на участие в подпрограмме можно онлайн на сайте uslugi.mosreg.ru.

Реализация программы «Социальная ипотека» также продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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