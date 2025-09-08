Еще одна молодая семья в Щелкове приобрела дом по льготной ипотеке

Евгений и Нина Мироновы воспитывают двоих детей: восьмилетнюю Полину и пятилетнего Константина. О программе поддержки они узнали в интернете. Через какое-то время супруги подали документы в администрацию, и уже запланировали переезд в новый дом.

«Пересмотрели множество вариантов, даже обратились к риелтору. Наш дом находится в поселке Краснознаменский, внешне он очень красивый. Когда его увидели сразу поняли, что надо брать именно его. Несомненным плюсом стало то, что рядом есть необходимая инфраструктура. Хотим выразить слова благодарности за такую необходимую семьям программу», — отметила Нина.

Принять участие в программе могут жители моложе 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. При этом нужно иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости квартиры.