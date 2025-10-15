Еще одна молодая семья приобрела жилье в Лыткарине по госпрограмме

В Подмосковье реализуют подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках государственной программы «Жилище». Семья Бахаревых из Лыткарина недавно приобрела собственную квартиру.

Александр и Ольга воспитывают троих детей — Даниила, Василису и Ярослава.

«Я нахожусь в декрете, папа у нас работает и уделяет время спорту. Старший сын ходит в школу и в секцию „Квадромир“, занимается танцами, рисованием и информатикой. Василиса у нас посещает детский сад и тоже увлекается танцами», — поделилась Ольга.

О возможности участия в программе семья узнала от друзей. После консультаций в администрации округа и проверки соответствия требованиям Бахаревы подготовили необходимые документы и подали заявку.

Им удалось приобрести трехкомнатную квартиру с ремонтом.

«Пока не переехали, потому что еще необходимо обустроить наше новое жилье — купить мебель, оборудовать детские комнаты всем необходимым. Нас особенно порадовало, что наша квартира в новостройке, рядом парк и конюшня, очень красивый вид из окна на церковь», — рассказала Ольга.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» необходимо соответствовать ряду условий.

Так, возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий (менее 10 квадратных метров на человека), иметь постоянную регистрацию в Московской области, а также располагать достаточными доходами для оплаты 65% стоимости жилья или возможностью оформить кредит на указанную сумму.